Meteo 15 giorni: si andrà verso un DECISO CAMBIAMENTO?

Alcune mappe negli ultimi 2-3 giorni hanno proposto a più riprese, un cambiamento almeno parziale degli assetti barici che da quasi un mese e mezzo si presentano statici sul nostro Continente.

Nella prima decade di febbraio, in effetti, si apprezza un parziale spostamento dell'alta pressione in Atlantico, congiunto ad un tentativo di rimettere in gioco l'Europa occidentale, dopo oltre un mese di completa stasi meteorologica.

Abbiamo altresì specificato che forse questo cambiamento non si esplicherà in maniera completa, in modo da far piovere o nevicare in zone in cui ce ne sarebbe davvero bisogno. In questa sede confermiamo ancora l'incertezza meteorologica; qualche passo avanti verrà compiuto, ma forse non basterà per accontentare tutti.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 6 febbraio:

Come anticipato poco sopra, si apprezza lo spostamento dell'alta pressione in Atlantico, congiunto con il tentativo di penetrazione dell'aria fredda più ad ovest, o dalla Valle del Rodano o dalla Porta di Carcassona.

Questa situazione favorirà un clima instabile sull'Italia per qualche giorno, con la possibilità FORSE di avere delle piogge al nord o qualche nevicata sulle Alpi. Al centro e al sud la pioggia dovrebbe invece essere garantita, con alcune nevicate a quote non elevate in Appennino.

Passata questa sfuriata instabile, l'alta pressione tornerà a distendersi parzialmente sulla nostra Penisola, offrendo una spalla alle correnti nord-occidentali; ecco cosa prevede la media degli scenari americana per giovedì 10 febbraio:

Condizioni di variabilità con schiarite e annuvomenti; basso rischio di nebbia ed inquinamento stante la buona ventilazione, con anche qualche fenomeno specie al centro e al sud.

Un po' di freddo potrebbe entrare tra sabato 5 e lunedi 7 febbraio. Ecco la probabilità di avere isoterme a 1500 metri comprese tra 0 e -5° nella giornata di sabato 6 febbraio:

Probabilità piuttosto ELEVATA al nord; MEDIA al centro e parte del meridione peninsulare, BASSA sulle Isole e le estreme regioni meridionali.

