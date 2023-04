Meteo 15 giorni: ROVESCI e TEMPORALI protagonisti sull'Italia fino al termine di aprile?

Aprile, mese di transizione tra l'inverno appena passato e l'incipiente periodo estivo, risulta instabile per antonomasia in Italia. Rispetto agli ultimi anni, stiamo vivendo un periodo più incline alla normalità anche se le precipitazioni serie seguitano purtroppo a disertare gran parte del nord-ovest.

E' l'unico neo in una situazione che viene vista vivace ed instabile da tutti i modelli anche per i prossimi giorni. Sicuramente, i rovesci potrebbero interessare gradualmente anche il nord-ovest, ma sappiamo che servirebbe ben altro per mettere un freno al grave disavanzo idrico ancora presente in loco.

Anche questo pomeriggio, per farvi capire meglio a che situazione andremo incontro, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 22 aprile. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Il flusso atlantico sarà ancora bloccato al palo da un vasto e complesso anticiclone che interesserà gran parte del nostro Continente con un clima secco e mite. L'Italia e l'Europa orientale faranno però eccezione. Qui vigerà un flusso fresco da est che darà luogo a condizioni instabili sul nostro Paese, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio in un contesto termico non caldo.

Se volgiamo lo sguardo oltre, arrivando alla festività del 25 aprile, la media degli scenari del modello americano, nel suo quadro sinottico, mostra scenari ancora depressionari sull'Italia:

Osservate la posizione davvero anomala dell'alta pressione che porterà un massimo addirittura sull'Islanda. Sul Mediterraneo vigerà invece una depressione che seppur blanda, manterrà abbastanza elevato il rischio di precipitazioni in sede italica.

Ecco infatti la mappa delle probabilità di pioggia sul nostro Paese, riferita proprio alla giornata festiva:

E' evidente come il tempo potrebbe non essere stabile nella festività del 25 aprile. Da questa mappa si evince che molte aree hanno (al momento) una probabilità elevata o molto elevata di vedere la pioggia (colore giallo e rosso rispettivamente).

Nei prossimi giorni faremo il punto sulla situazione in base alle prossime emissioni dei modelli. Continuate a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località