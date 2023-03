Meteo 15 giorni: quante probabilità ci sono che il MALTEMPO raggiunga l'Italia sul finire di marzo?

Non è sicuramente un buon momento per i modelli previsionali. Il cambiamento di stagione e la transizione da una fase di Nina ad una di Nino (in breve, la Nina favorisce gli scambi meridiani nord-sud mentre il Nino la zonalità ovest-est) sta mandando in tilt molte elaborazioni. Tuttavia, il segnale che emerge dalle mappe a medio e lungo termine, sotto la supervisione delle medie degli scenari, mostra un flusso atlantico maggiormente agguerrito ed in grado di conquistare l'Italia durante l'ultima decade di marzo. Questo segnale è visibile nelle mappe già da alcuni giorni ed anche oggi gli elaborati non si tirano indietro nel contemplare una terza decade di marzo decisamente più movimentata.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 24 marzo:

La depressione che stazionerà in Atlantico per diversi giorni, inizierà ad allungare i tentacoli verso il Mediterraneo occidentale e l'Italia. Lo farà con diverse perturbazioni che stando alle mappe attuali, potrebbero interessare parte della nostra Penisola sul finire del mese, con un discreto carico di pioggia in un contesto termico piùttosto mite.

Anche oggi la mappa della probabilità di pioggia a scala italica risulta abbastanza confortante. Si riferisce a domenica 26 marzo. In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo una probabilità di pioggia molto alta in sede alpina ed alta su gran parte del settentrione e le aree interne dell'Italia centrale. Saranno proprio queste regioni ad essere interessate maggiormente dai fenomeni secondo le mappe odierne.

Se poi con un balzo virtuale ci spostiamo ulterioriormente in avanti, la media degli scenari del modello americano valida tra lunedi 27 e martedi 28 marzo contempla quanto segue:

Detto in parole semplici, l'elaborato di oltre oceano nella sua media e per il medesimo periodo, mostra una depressione in sede italica foriera di maltempo e di pioggia per molte regioni italiane.

MORALE: la situazione contemplata oggi dalle mappe disponibili continua a confermare una terza decade con numerose occasioni piovose per l'Italia, anche laddove ve ne è tanto bisogno! Vedremo se nei prossimi giorni queste conferme seguiteranno ad arrivare oppure no, nel dubbio continuate a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località