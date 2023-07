Meteo 15 giorni: primi giorni di AGOSTO senza anticiclone africano?

Siamo giunti quasi al termine di questa ondata di caldo che per le regioni centro-meridionali è stata qualcosa di mostruoso, sia sotto il profilo termico, sia in termini di durata. Volgendo lo sguardo a prua e proiettandoci nei primi giorni di agosto, le mappe in nostro possesso per il momento inducono all'ottimismo. In altre parole, non si vedono nuove invasioni di aria bollente africana, che sarà messa a sedere da un flusso di correnti occidentali che seguiterà a negare l'estate all'Europa centro-settentrionale.

La prima mappa è la media termica degli scenari del modello americano, valida per mercoledi 2 agosto:

Una mappa che apre il cuore all'ottimismo e che fa sperare in un proseguo dell'estate più gentile, senza punte termiche eccessive. Il caldo intenso resterà comunque in agguato sul nord Africa, ma per il momento non dovrebbe entrare in scena da noi.

Sul fronte del fenomeni, il trend temporalesco al nord potrebbe continuare. Ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala europea imbastita dal modello americano per il medesimo giorno:

Niente estate sul centro e nord Europa dove il tempo seguiterà a restare fresco e piovoso. Ancora temporali al nord, lambitito dal flusso occidentale sopra citato e clima più stabile, ma con caldo nella norma, sul resto d'Italia.

Volendo andare oltre e arrivando a domenica 6 agosto, la media degli scenari del modello americano prevede ciò:

Ancora correnti fresche da nord-ovest a tenere a bada il mostro africano. Un po' di variabilità al nord e al centro con qualche temporale, soleggiato e con temperature sopportabili al sud e sulle Isole.

