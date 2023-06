Meteo 15 giorni: prima parte di LUGLIO con l'estate VECCHIO STILE?

Un inizio luglio senza alta pressione africana? Sembra una cosa quasi impossibile da credere, ma le analisi a medio termine ci mostrano un flusso occidentale vivace sulla media Europa, accompagnato dall'allungo del braccio orientale dell'alta pressione delle Azzorre alle basse latitudini mediterranee.

Una configurazione che ricorda le estati del passato, quando il caldo non era quasi mai atroce e l'alta pressione africana restava rintanata nel proprio guscio, intervenendo molto raramente sulla nostra Penisola.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di mercoledi 5 luglio:

Una vasta depressione con tempo fresco e perturbato ingloberà il centro-nord del bostro Continente. Le regioni settentrionali e parte di quelle centrali resteranno sotto il tiro delle correnti relativamente fresche ed instabili da ovest con un tempo variabile, ventilato e temporali sparsi specie a ridosso dei rilievi.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, mercoledi 5 luglio. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia anche molto elevata al nord, specie su Alpi e Prealpi. Probabilità tra media ed elevata anche nelle aree interne del centro, bassa o nulla lungo le aree costiere centro-meridionali, estremo sud ed Isole.

Infine, la media degli scenari del modello americano valida per domenica 9 luglio:

Alta pressione, bel tempo ed anche piuttosto caldo sulle Isole e al meridione. Tempo ancora instabile invece al nord con rischio di temporali sparsi e temperature non elevate.

