Meteo 15 giorni: prima decade di luglio tra CALDO e TEMPORALI?

L'avvio di luglio è ormai prossimo; si entra in tutto e per tutto nella fase topica dell'estate mediterranea. Quest'anno la situazione risulta diversa rispetto agli anni scorsi, quando avevamo l'alta pressione africana che spadroneggiava da nord a sud con il suo caldo insalubre. La prossima settimana, l'alta pressione si farà comunque vedere, ma le correnti occidentali facenti capo ad una vasta depressione con centro sulla Scandinavia, impediranno alla figura stabilizzante di imporsi anche a livello europeo, con caldo "nefasto" per tutti.

La prima mappa è molto esplicativa. E' la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 5 luglio:

Ecco la "gobba" dell'alta pressione che non dovrebbe ergersi più di tanto sull'Italia; sarà tuttavia in grado di mettere gran parte del centro, il meridione e le Isole sotto il sole e il caldo. Il nord invece resterà esposto alle correnti più fresche ed instabili occidentali ed avrà un clima complessivamente variabile, meno caldo e con rischio di temporali anche forti.

Questa situazione è ben inquadrata anche dalla mappa della probabilità di pioggia a scala europea prevista sempre per mercoledi 5 luglio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco la stabilità e il bel tempo alle basse latitudini del Mediterraneo, comprese le Isole e il meridione. Un tempo più instabile e temporalesco sarà presente invece al nord ed a tratti nelle aree interne del centro, dove le temperature saranno più contenute.

Infine, questa è la media degli scenari valida per domenica 9 luglio:

Situazione che non muterà nella sostanza: il centro e il sud sotto alta pressione e bel tempo, nord Italia ancora sotto il tiro delle correnti occidentali con rischio di temporali.

