Meteo 15 giorni: NATALE con il MALTEMPO...e CAPODANNO?

Anche in questa sede confermiamo la possibilità di un Natale all'insegna del maltempo, ma non del freddo, su gran parte d'Italia. Vi sono ancora comprensibili dubbi stante la scadenza previsionale impervia, ma tutti i modelli oggi hanno abbandonato l'idea del freddo, avallando quella del maltempo di matrice atlantica.

Vi mostriamo subito la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per la giornata di Natale:

L'aria fredda di matrice orientale passerà molto a nord, alle latitudini dell'Europa settentrionale. Noi verremo invece interessati da correnti umide e temperate da sud-ovest, che faranno capo ad una depressione posta in prossimità del Golfo di Biscaglia.

Il tempo sulla nostra Penisola assumerà quindi una connotazione piovosa, ma non particolarmente fredda su gran parte dello Stivale. In particolare, con questa situazione, il nord e le regioni tirreniche saranno esposte maggiormente alle precipitazioni, meno invece le altre regioni.

E il freddo? Controlliamo la media termica a 1500 metri di tutti gli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano valida sempre per Natale.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, l'isoterma 0° a 1500 metri potrebbe appoggiarsi al nord, tra l'alta pianura e le Alpi. Ciò potrebbe favorire nevicate a quote non elevate in prossimità dei settori alpini, mentre in Appennino la neve sarà inevitabilmente relegata alle cime. Al meridione e sulle Isole invece il clima sarà nel complesso mite anche se ventoso.

Allontanandosi dalla galassia natalizia e veleggiando spediti verso Capodanno, la situazione a scala europea tenderà nuovamente a modificarsi. La terza mappa è la media di tutti gli scenari del modello americano valida per mercoledi 29 dicembre:

Si nota una distorsione del flusso in prossimità della Penisola Iberica, dove la pressione tenderà ad aumentare. L'aria mite atlantica verrà convogliata verso nord, mentre l'Italia resterà tra le braccia di una relativa depressione con aria relativamente più fredda e clima nel complesso variabile con rischio di precipitazioni specie al centro e al sud.

