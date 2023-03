Meteo 15 giorni - la PIOGGIA al NORD: miraggio o realtà? Per ora è confermata!

Due perturbazioni ci verranno probabilmente a trovare nell'arco della settimana prossima. La prima potrebbe agire sull'Italia tra lunedi 13 e martedi 14 marzo (leggete qui tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/-e-la-pioggia-al-nord-forse-tra-lunedi-e-martedi/96760/), mentre la seconda sarà su di noi nella giornata di sabato 18 marzo; questo secondo sistema potrebbe formare una depressione nel Mediterraneo ed erogare la pioggia per diversi giorni, anche sulle regioni settentrionali.

Gli "step" per sbarazzarsi almeno temporaneamente dell'alta pressione saranno in sostanza questi. Il contesto termico si prevede incerto, ma non è escluso che possa tornare sull'Italia anche un po' di freddo, specie a seguito del primo sistema.

A tal proposito vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 16 marzo:

La saccatura indotta dalla prima perturbazione sarà già sulla Penisola Balcanica. Un corridoio temporaneo di aria fredda da nord-est (frecce blu) sarà offerto all'Italia con un generale calo delle temperature e gli ultimi fenomeni sulle regioni adriatiche e al meridione, ma in via di attenuazione.

La seconda perturbazione non tarderà ad arrivare. Dopo un breve intervallo venerdi 17 marzo, ecco il guasto vero e proprio che si manifesterà sul Mediterraneo nella giornata di sabato 18 marzo:

L'ingresso della perturbazione da ovest potrebbe formare una depressione all'altezza delle Baleari, con richiamo umido e piovoso di Scirocco sulla nostra Penisola (frecce rosse). Sarebbe questa una ghiotta occasione di fare millimetri per le regioni del nord, che si troveranno esposte a questo tipo di circolazione.

La mappa della probabilità di pioggia valida per domenica 19 marzo, mostra infatti quanto appena scritto:

Tutto il centro-nord, arrivando fino alla Campania e al Molise, avranno una probabilità tra MEDIA ed ELEVATA, mentre più a sud la medesima probabilità viene al momento giudicata BASSA.

Come vedete per il momento le conferme non mancano verso questa evoluzione. Si spera che si prosegua di questo passo fino a portare l'ipotesi piovosa suddetta a compimento; sarebbe davvero una grande cosa!

