Meteo 15 giorni: l'inverno si prende un lungo stop; quando potrà tornare?

Ormai è un trend consolidato: la stagione invernale sembra partire a razzo nella prima parte di dicembre, per poi bloccarsi nel periodo natalizio, confezionando nefasti presagi altopressori per la nostra Penisola.

Ci auguriamo che l'inverno quest'anno trovi la forza di reagire allo strapotere caldo e mite che negli ultimi 7-8 anni ha praticamente annientato la stagione dalle nostre parti, tranne brevi e fugaci comparse.

...e così, anche quest'anno ci troviamo davanti un'alta pressione che, seppure non molto forte, rischia di mangiarsi la prima parte della stagione fredda, con tutte le conseguenze del caso; non sarà un'anticiclone inossidabile visto che qualche precipitazione potrebbe verificarsi, ma a preoccupare maggiormente sarà il lato termico non solo in Italia, ma su gran parte d'Europa.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia attesa a scala europea nella giornata di Capodanno, ovvero sabato 31 dicembre:

E' facile individuare l'alta pressione, ovvero quell'area dove la probabilità di pioggia è pressochè nulla, evidenziata con il colore bianco sulla mappa.

Come si può notare, la nostra Penisola non verrà interessata direttamente dall'anticiclone, ma resterà sotto un flusso umido e molto mite occidentale dal sapore davvero poco invernale. Qualche pioggia sarà comunque possibile sui settori occidentali, con qualche nevicata sulle Alpi, ma a quote elevate, il tutto in un contesto molto mite e umido.

Se volgiamo lo sguardo a prua, non si notano purtroppo passi avanti della stagione che si manterrrà sostanzialmente ferma. Quella che vedete è la probabilità di pioggia a livello europeo prevista per giovedi 5 gennaio:

Anticiclone appollaiato sul Mediterraneo e tutte le perturbazioni a scorrere oltre le Alpi, con un influenza marginale sul nord e l'alto Tirreno. Una situazione non bella che speriamo si risolva in tempi ragionevoli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località