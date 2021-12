Meteo 15 giorni: l'inverno salirà in cattedra dopo l'Epifania?

La stagione invernale verrà completamente distrutta nel periodo di Capodanno dall'anticiclone che ormai abbiamo imparato a conoscere. Fortunatamente il suo dominio non sembra essere duraturo; già nei primi giorni del nuovo anno la natura provvederà a smantellare questo mostro ed attorno all'Epifania potrebbe arrivare forse un po' di freddo.

La media degli scenari del modello americano valida proprio per il giorno dell'Epifania, mostra l'alta pressione in allungo dal vicino Atlantico in direzione dell'Europa centrale:

L'aria mite scorrerà piu a nord, mentre la nostra Penisola verrà interessata da un ritorno di correnti fredde da est che oltre al calo termico, potrebbero determinare nevicate in Appennino fino a quote medio-basse.

Quanto freddo potrebbe entrare? Per rispondere a questa domanda esaminiamo la probabilità di avere temperature inferiori a -5° a 1500 metri sulla verticale italica nella giornata dell'Epifania:

Al nord la suddetta probabilità andrà dal 60% dell'arco alpino al 40% della bassa pianura e della Liguria. Al centro tra il 25-30% delle coste tirreniche (Sardegna compresa) al 40% dei settori interni e adriatici. Molto più bassa e non superiore al 30% la medesima probabilità al meridone.

A seguire, le mappe disponibili mostrano un ulteriore arretramento dell'alta pressione verso l'Atlantico con ingerenze instabili e più fredde sull'Italia e il Bacino del Mediterraeo. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 10 gennaio:

Alta pressione finalmente defilata in Atlantico e fase instabile e più fredda sulla nostra Penisola ad opera di correnti nord atlantiche in ingresso dall'Europa occidentale. Un po' di rivincita per il nostro inverno che speriamo riesca a rialzare la testa.

