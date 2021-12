Meteo 15 giorni: l'inverno prenderÃ  il comando del tempo in Italia? La tendenza per Capodanno...

Dopo il fallimento del periodo natalizio, l'inverno proverà a riproporsi attorno alla fine dell'anno? E' una possibilità, anche se le mappe a nostra disposizione risultano molto incerte sul lungo termine.

La fase mite e piovosa che vivremo a Natale sarà il frutto di interazioni est-ovest che prediligeranno le alte latitudini europee. Noi resteramo quindi sul lato meridionale di tutto il complesso perturbato...da qui le correnti più miti e piovose.

Questa situazione dovrebbe concludersi nella giornata di martedi 28 dicembre. La media degli scenari del modello americano per il periodo in questione mostra l'Europa e l'Italia tra le braccia di una vasta, anche se blanda, depressione, con tempo instabile, piovoso e nevoso solo in montagna:

Notate però come il flusso occidentale tenda ad interrompersi per via di una zona di alta pressione in rimonta sulla Penisola Iberica. La scissione del flusso porterà una grossa depressione in Atlantico ed aria più fredda ad irrompere sull'Europa centrale ed orientale, Italia compresa.

Ecco la situazione estrapolata in Europa per la giornata di Capodanno:

Alta pressione che proverà a puntare verso nord. Sul suo fianco destro scivolerà aria più fredda che interesserà in parte anche il nostro Paese.

Quanto freddo potrebbe entrare? Per adesso non sembra molto. Per fare maggiore chiarezza vi mostriamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di Capodanno, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.

Notiamo un'Italia interessata da isoterme comprese tra 0° e -4° a 1500 metri, partendo dalle due Isole Maggiori. Si tratta al momento di uno scenario probabile tra il 30 e il 40%. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o diminuire ulteriormente questa percentuale.

