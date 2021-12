Meteo 15 giorni: l'anticiclone di CAPODANNO non dovrebbe durare a lungo

L'ultima perturbazione di questa breve serie è prevista transitare sull'Italia tra lunedi 27 e martedi 28 dicembre. A seguire l'alta pressione farà una vistosa rimonta sul Bacino occidentale del Mediterraneo e sull'Italia, assicurando un Capodanno stabile e senza fenomeni.

Sarà un'alta pressione che inizialmente farà molto "rumore", come un botto che si spara al veglione di San Silvestro; la figura stabilizzante infatti avrà un acuto proprio sul finire dell'anno, ma tenderà a sgonfiarsi abbastanza presto nei primi giorni di gennaio.

La media degli scenari del modello americano prevista per la giornata di Capodanno non fa che confermare quanto appena detto:

Alta pressione sull'Italia con tempo stabile; bel sole quasi primaverile sui colli e sui monti, tanta nebbia ed inquinamento invece sulle pianure specie in prossimità delle grandi città. Solo il basso Adriatico e il meridione verranno interessati da refoli freschi provenienti da nord, con un po' di vento e qualche nube.

Dopo qualche giorno, ecco come potrebbe modificarsi il quadro barico in Europa; di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per martedi 4 gennaio:

Notiamo il ritiro dell'alta pressione verso ovest e l'ingresso di correnti nord-occidentali fresche (frecce blu), con un tempo variabile a tratti anche instabile al centro e al nord. Migliorerà sia la visibilità che la qualità dell'aria nelle nostre città.

Quanto freddo potrebbe entrare in Italia? Secondo le analisi di oggi, poco. Ecco il quadro delle probabilità di avere isoterme a 1500 metri inferiori di zero gradi nella giornata di martedi 4 gennaio:

La probabilità viene giudicata medio-alta solo sulle Alpi. Sul resto d'Italia la probabilità che le isoterme siano inferiori allo zero nella giornata suddetta, viene giudicata medio-bassa o bassa.

Insomma, dopo la fase anticiclonica, l'inverno proverà a risollevare la testa, ma un po' a fatica. Vedremo...

