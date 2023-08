Meteo 15 giorni: inizio seconda decade con il SOLE quasi ovunque, ma a Ferragosto...

Di seguito, la mappa sinottica estrapolata dalla media degli scenari americana valida per il giorno di San Lorenzo, ovvero il 10 agosto:

Come anticipato ieri in questa sede, a partire dal 10 agosto il flusso atlantico dovrebbe alzarsi di latitudine e fare spazio ad una nuova rimonta dell'alta pressione sull'Italia. In altre parole, il tempo dovrebbe stabilizzarsi anche al nord dopo le ultime incertezze sulle Alpi e le alte pianure. La stabilità del tempo porterà inevitabilmente un aumento delle temperature, anche se il caldo intenso sembra relegato a poche aree della Penisola.

Facciamo maggiore chiarezza su questo punto esaminando la media termica a 1500 metri imbastita questo pomeriggio sempre da modello americano per la medesima giornata, ovvero giovedi 10 agosto:

Prendendo l'isoterma + 20° a 1500 metri come confine tra il caldo moderato ed intenso, ecco come dovrebbe evolvere il quadro termico sull'Italia.

Il caldo intenso potrebbe solo lambire le due Isole Maggiori e forse le estreme regioni meridionali. Sul resto d'Italia andrà in scena un caldo moderato, che potrebbe poi sfumare in caldo gradevole proseguendo verso l'Europa centrale. In altre parole avremo tempo stabile sull'Italia, ma senza le temperature da capogiro che abbiamo vissuto nell'arco del mese di luglio.

A seguire cosa potrebbe succedere? L'alta pressione "totale" con pochissimi disturbi ci terrà compagnia per qualche giorno. Da Ferragosto il flusso atlantico potrebbe lievemente abbassarsi e consentire qualche temporale al nord, specie sulle Alpi e le alte pianure, in un contesto un po' meno caldo.

Ecco la mappa che mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida proprio per la giornata di Ferragosto:

Come potete vedere, i settori alpini e le alte pianure potrebbero essere raggiunti da qualche temporale in movimento da ovest verso est. Sul resto d'Italia l'alta pressione assicurerà un proseguimento dell'estate con clima stabile e abbastanza caldo specie al sud e sulle Isole, ma senza punte termiche esasperate.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località