Meteo 15 giorni: il CALDO INTENSO si rifarà sotto nella seconda decade di luglio?

L'estate "gentile" della prossima settimana potrebbe avere un seguito decisamente più caldo e stabile su parte della nostra Penisola durante la seconda decade di luglio. E' ciò che emerge dalle mappe odierne a lungo termine, che pongono un tentativo più serio dell'alta pressione africana di impadronirsi dell'Italia e del Mediterraneo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 8 luglio:

L'alta pressione delle Azzorre e quella africana tenteranno di interagire tra di loro (quando succede ciò per la nostra Penisola sono sempre dolori in estate in fatto di caldo) . Tuttavia, sull'Europa centrale si manterrà attivo un flusso occidentale abbastanza energico che impedirà all'alta pressione di salire troppo di latitudine.

In altre parole, al centro e al sud sarà estate piena e con caldo anche intenso, mentre il nord sarà lambito dal sopracitato flusso ed avrà qualche temporale ed aria meno rovente.

A tal proposito, vi mostriamo la media termica a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la giornata medesima, sabato 8 luglio:

Ad eccezione delle regioni settentrionali e parte del centro che avranno un caldo moderato, sul resto d'Italia la calura assumerà una connotazione intensa, specie sulle due Isole maggiori e al meridione.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando a mercoledi 12 luglio, si nota il permanere delle correnti atlantiche sulla Media Europa ed a tratti anche sul nord Italia, mentre al centro e al sud seguiterà a fare piuttosto caldo.

Sulle regioni settentrionali, inoltre, non mancherà qualche temporale specie sulle Alpi e le alte pianure tra il pomeriggio e la serata.

