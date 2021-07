Meteo 15 giorni: i TEMPORALI proveranno a disturbare seriamente l'estate

Sostanziali conferme sul percorso che seguirà il tempo a cavallo tra luglio ed agosto in Italia. Luglio dovrebbe chiudere in bellezza, con tempo stabile e caldo su gran parte della Penisola fatta eccezione per qualche temporale sulle Alpi nelle ore pomeridiane.

La mappa del modello americano estrapolata questo pomeriggio per sabato 31 luglio, mostra l'Italia avvolta da un campo di pressione livellata, con i temporali a scorrere sull'Europa centrale:

Come vedete, le regioni settentrionali saranno un po' al limite e verranno lambite dal flusso atlantico instabile. Da qui la previsione di qualche temporale segnatamente sulle aree alpine, mentre sul resto del Bel Paese domineranno sole e caldo.

Come abbiamo ribadito più volte, con l'avvento del nuovo mese, il flusso atlantico dovrebbe abbassarsi di latitudine fino a coinvolgere tutto il centro-nord con temporali ed aria fresca.

Ecco infatti l'analisi estrapolata dal modello americano per mercoledi 4 agosto:

E' evidente l'affondamento di una saccatura sull'Italia foriera di instabilità ed aria fresca. I temporali inizieranno a manifestarsi al nord già da lunedi 2 agosto, per poi dilagare verso il centro e il meridione nelle giornate seguenti, accompagnando un calo delle temperature.

Si tratta ovviamente di tendenze, anche se l'insistenza dei modelli nel prevedere questo tipo di scenario, sta facendo aumentare l'attendibilità. Continuate quindi a seguirci.

