Meteo 15 giorni: FEBBRAIO si congeda con l'alta pressione, ma dai primi di MARZO...

Anche oggi giungono conferme circa una fine di febbraio ancora governata dall'alta pressione. Autentiche tempeste continueranno a sferzare il nord Europa dove il tempo sarà molto perturbato. Il Mediteraneo invece sembrerà un lago, immobilizzato da un vasto anticiclone che avrà i suoi massimi in prossimità del nord Italia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 28 febbraio:

Questo strano inverno chiuderà così, almeno dal punto di vista meteorologico, ovvero con la solita alta pressione slanciata dall'Oceano Atlantico verso il Mare Nostrum. Una situazione che sarà garanzia di stabilità, temperature molto miti, inquinamento ed una completa assenza di pioggia e neve da nord a sud.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo ai primi giorni di marzo, notiamo che la situiazione accennerà ad un cambiamento, connesso con un ritiro dell'alta pressione verso sud ed un flusso perturbato atlantico maggiormente energico ed in grado di portare qualche perturbazione anche da noi, quantomeno al nord e al centro.

Ecco la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 3 marzo:

Come anticipato poco sopra, l'azione delle correnti oceaniche diverrà maggiormente pressante nei confronti dell'anticiclone che ha negato l'inverno a gran parte dell'Europa centro-occidentale, Italia compresa.

In sostanza, nei primi giorni di marzo potremo assistere al passaggio di veloci perturbazioni che non determineranno peggioramenti importanti, ma che assicureranno un po' di pioggia quantomeno al centro e al nord, in un contesto però mite.

Si tratta al momento solo di una tendenza, ma che trova riscontro in molti elaborati quest'oggi. Vedremo se si tratterà dell'inizio di un cambiamento radicale di circolazione che dovrebbe subentrare in primavera.

