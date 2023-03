Meteo 15 giorni: esordio di APRILE sotto la PIOGGIA? Alcune mappe ci credono, tuttavia...

Anche marzo sta scivolando senza piogge democratiche e preziose, indispensabili per risollevare le sorti idriche di parte del nostro Paese. Qualche perturbazione è passata, ma ha fatto la felicità di pochi (anzi di pochissimi) e l'infelicità di molti. Ci troviamo così alla fine del primo mese primaverile con parte dell'Italia praticamente in ginocchio per la siccità, con l'acqua che in alcuni paesi del Piemonte e della Lombardia viene rifornita già con le autobotti.

Si guarda con pazienza e speranza le mappe meteorologiche a medio e lungo termine, ma la "malattia climatica" che ci sta interessando sembra essere già ad uno stadio troppo avanzato per essere curata.

Arriverà la pioggia almeno nel mese di aprile che una volta era "ogni goccia è un barile"? Se ci fidiamo di alcune ipotesi del modello americano, compresa quella ufficiale, si! Le ultime uscite mostrano infatti il passaggio di una perturbazione abbastanza attiva sullo Stivale proprio all'inizio del nuovo mese.

Andiamo con ordine. La prima mappa è la situazione sinottica estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per giovedi 30 marzo:

Pochi i cambiamenti sull'Italia che resterà tra le grinfie della solita alta pressione. Da ovest il modello mostra però un attacco abbastanza incisivo delle correnti atlantiche con una perturbazione che si apre a compasso sul vicino Atlantico.

Il seguito della storia potrebbe essere questo (la seconda mappa è la previsione imbastita oggi per sabato 1 aprile):

Servirebbe una situazione del genere per portare piogge di buona fattura anche al nord. Il problema è che se allarghiamo lo sguardo tirando in causa la media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno (sabato 1 aprile), non si nota nulla di interessante sulla mappa:

Notiamo la solita solfa: flusso atlantico troppo alto e presidio anticiclonico nel Mediterraneo e l'Italia. In altre parole, secondo la media degli scenari americana, si avrebbe solo un po' di variabilità in un contesto mite e senza piogge importanti.

E allora? Beh, il passaggio perturbato di inizio aprile viene contemplato dallo scenario ufficiale del modello americano e da qualche scenario alternativo, ma non dalla media. Di conseguenza la possibilità di realizzo resta al momento bassa.

Se poi volgiamo lo sguardo oltre, le ipotesi interessanti non mancano. Ecco cosa prevede il modello americano tra il 3 e il 4 aprile:

Correnti meridionali con tanta pioggia al nord, specie sul nord-ovest...peccato che si resti solo nel campo delle ipotesi.

Ci auguriamo che l'ipotesi piovosa presente nello scenario ufficiale del modello americano (oltre ad altri scenari alternativi) riesca a prendere piede e diventi "testata l'angolo". Solo così la probabilità di un inizio aprile con la pioggia acquisterebbe punti. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località