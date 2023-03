Meteo 15 giorni: due ATTACCHI PERTURBATI dopo metà mese cambieranno le sorti di MARZO?

Sembra ormai assodato che nel prossimo fine settimana l'alta pressione sub-tropicale farà una puntata nel Mediterraneo, trasformando il secondo week-end di marzo in un'appendice quasi estiva su alcune regioni.

Per fortuna questa assurda situazione dovrebbe durare poco. La Natura cercherà con ogni mezzo di sconfiggere questa piaga anticiclonica, che avrebbe intenzione già adesso di prendere il comando delle operazioni, facendo saltare anche la primavera. E' palese che se ciò capitasse, ci si troverebbe in una situazione gravissima per l'Italia, che presenta già adesso molte regioni sul baratro del razionamento idrico.

Successivamente, l'attacco all'alta pressione avverrà in due fasi. La prima non sembra andare a segno, mentre la seconda, attesa attorno al 18 del mese, potrebbe finalmente elargire piogge di un certo peso alla nostra Penisola.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 15 marzo:

Il primo attacco perturbato non riuscirà a scardinare l'alta pressione dalla sua sede Iberica. Di conseguenza le eventuali piogge non saranno estese e premieranno solo determinate regioni a scapito di altre che non vedranno praticamente nulla (entreremo nei dettagli da domani).

Come anticipato, non sarà questa la perturbazione della svolta. Volgendo però lo sguardo oltre, la Natura organizzerà un secondo attacco, questa volta molto più strutturato, in grado di sconfiggere finalmente l'alta pressione, creando una saccatura sul bacino occidentale del Mediterraneo.

La media degli scenari del modello americano valida per sabato 18 marzo, mostra finalmente una situazione propensa alla pioggia su molte regioni, specie al nord e al centro:

Vinta la resistenza dell'alta pressione, il sistema frontale sarà inserito in una saccatura che lentamente si muoverà verso levante, con la pioggia ad abbracciare buona parte della Penisola. A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia calcolata dal modello fisico-matematico a scala italica valida proprio per il giorno 18 marzo:

Il nord e buona parte del centro sarebbero sotto la pioggia, con una probabilità ELEVATA o MOLTO ELEVATA lungo le Alpi occidentalie e centrali. La medesima probabilità tenderà in un primo tempo a scadere andando verso il meridione, ma lentamente tutte le regioni saranno prese a ruota ed avranno la loro razione d'acqua.

Non ci resta che attendere conferme dagli elaborati. Intanto, continuate a seguirci.

