Meteo 15 giorni: ci sarà una tregua dopo il maltempo? Anche no

Dato ormai quasi per certo che il maltempo tra sabato 10 e martedì 13 aprile colpisca con forza il nostro settentrione e in misura minore ma non trascurabile anche le regioni centrali, la tregua successiva potrebbe non durare oltre le 48 ore.



Il vortice polare infatti sembra aver trasportato il suo quartier generale sul nord Europa e da lì si diverte ad inviare verso il Mediterraneo lingue di aria fredda che attivano depressioni al suolo in grado di determinare precipitazioni anche rilevanti, come si nota dalle mappe seguenti, previste tra venerdì 16 e sabato 17 aprile:

Si nota sempre la tendenza dell'alta pressione a portarsi verso il nord del Continente e l'aria fredda che scende verso di noi e scava depressioni nell'area mediterranea che potrebbero favorire nuove fasi di maltempo, anche se al momento la mappa di probabilità che questo avvenga non va oltre il 35-40% al nord e sulle regioni centrali tirreniche:

Eppure il modello americano evidenzia in molte mappe la possibilità che una depressione appena ad ovest della Penisola richiami aria mite ma MOLTO umida ed instabile sulle nostre regioni con altre piogge in arrivo:

Senza arrivare a questi scenari estremi, ci sono altre simulazioni che puntano su ingressi più stretti delle saccature e con maltempo anche con caratteristiche più fredde, che favorirebbe la caduta di neve dalle quote medie sull'arco alpino, come si vede in questa mappa:

IL TEMPO in SINTESI da giovedi 14 aprile a giovedi 21 aprile:

da giovedì 14 a venerdì 15 aprile: parentesi mite e spesso soleggata.



sabato 16 aprile e domenica 17 aprile: possibile nuovo peggioramento al nord e sul Tirreno con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi dalle quote medio-alte, tempo meno compromesso sul medio Adriatico e sul meridione, temperature in calo nelle aree soggette a pioggia.

lunedì 18 aprile: al nord e al centro instabile con rovesci pomeridiani, tempo migliore al sud, temperature senza grandi variazioni.

martedì 19 e mercoledì 20 aprile: nuovo passaggio instabile al nord e sulla Toscana con rovesci sparsi, anche temporaleschi. Nubi ed isolati rovesci anche sul resto del centro, bel tempo al sud.



giovedì 21 aprile: migliora al nord-ovest e sull'alto Tirreno, instabile altrove con rovesci anche temporaleschi, specie su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, temperature in calo al sud.