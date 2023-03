Meteo 15 giorni: ci sarà il MALTEMPO a dare avvio al mese di APRILE?

Il mese di marzo chiuderà i battenti con una situazione meteorologica tra le peggiori possibili, con clima secco e temperature superiori alla media del periodo. L'impronta del "male climatico del secolo" per ciò che concerne il Mediterraneo e l'Italia è ben visibile in questa cartina, valida per venerdi 31 marzo:

Si tratta della probabilità di pioggia a scala europea valida per la giornata in parola. Fa quasi impressione il blocco secco sull'Italia e il Mediterraneo derivato dall'ormai permanente alta pressione subtropicale che non consente più ai sistemi nuvolosi di entrare sull'Italia come un tempo.

Tutte le perturbazioni, invece di portare le benefiche piogge primaverili, sono costrette a fare il giro largo senza interessarci; in altre parole, i problemi di siccità che affliggono il settentrione sono destinati ad aggravarsi, anche per via delle correnti secche favoniche che potrebbero spirare all'inizio della settimana prossima.

Cambierà questa situazione nei primi giorni di aprile? Le mappe in nostro possesso sono relativamente confortanti a tal riguardo. La seconda cartina è la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 3 aprile:

Anche se il flusso atlantico tenderà ad abbassarsi di latitudine, notiamo sempre quella presenza anticiclonica ingombrante ed asfisiante sulla Penisola Iberica, pronta a distorcere le correnti ed a creare problemi alle precipitazioni sulla nostre lande.

Alcune precipitazioni, tuttavia, dovrebbero verificarsi in Italia durante i primi giorni del nuovo mese. La terza mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per lunedi 3 aprile (In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

La probabilità maggiore di avere la pioggia sarà sui settori alpini e nelle aree interne dell'Italia centrale; più bassa la medesima probabilità nei pressi della Sardegna.

Insomma, come abbiamo già detto, si spera che il mese di aprile determini piogge serie sul nostro Paese, perchè da qui all'estate il tempo non è molto e se non si recupera ora è molto difficile che lo si possa fare in seguito.

