Meteo 15 giorni: aprile si congeda con l'alta pressione, ma nei primi giorni di maggio...

Di seguito, la mappa delle temperature a 1500 metri prevista per venerdi 28 aprile:

Pare ormai assodato che nell'ultima settimana di aprile assisteremo ad un tentativo da parte dell'alta pressione "cattiva", ovvero sub-tropicale continentale, di impadronirsi del Mediterraneo. Come vediamo dalla mappa, il caldo fastidioso sarà però limitato al nord Africa anche se le due Isole Maggiori potrebbero ricevere temperature di tutto rispetto, rapportato ovviamente al periodo in corso.

Il resto d'Italia si crogiolerà invece sotto temperature gradevoli ed una quasi assenza di fenomeni da nord a sud. La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida proprio per il 28 aprile. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

A parte qualche piovasco nelle aree interne nel pomeriggio, il tempo si prevede buono sulla quasi totalità della nazione. Da notare invece il flusso atlantico che scorrerà a nord, alle latitudini delle Isole Britanniche.

Questa situazione di relativa stabilità non sembra destinata a durare. Durante la festività del Primo Maggio, si prevede infatti una nuova migrazione dell'alta pressione verso l'Europa centrale con l'intervento di correnti fresche ed instabili da est sul nostro Paese:

Tutto ciò porterà ad una generale destabilizzazione delle condizioni meteorologiche sul nostro Paese, con un generale aumento della probabilità di pioggia da nord a sud. Ecco la mappa della sopracitata probabilità a scala italica valida sempre per il Primo Maggio:

Notiamo le Alpi e le aree interne del centro e del meridione con una probabilità di pioggia elevata o molto elevata. Le altre aree avranno una probabilità media ad eccezione delle Isole dove il rischio di pioggia sarà più basso.

Infine, se con un balzo virtuale ci spostiamo a mercoledi 3 maggio, la probabilità di pioggia imbastita oggi dal modello americano per la giornata in questione è la seguente:

Probabilità minore di pioggia sulle Isole e lungo le coste del centro e del sud, più elevata invece nelle aree interne del centro e al nord. Insomma, poca stabilità sul nostro Paese.

