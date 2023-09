L'ultima ESTATE di settembre, ma dai primi di ottobre cambierà TUTTO

La fine di settembre ci regalerà una piccola estate, con tanto sole da nord a sud ed anche un po' di caldo. La stagione autunnale, dal punto di vista astronomico, sta inesorabilmente avanzando ed i raggi del sole non saranno più in grado di portare temperature molto elevate sulla nostra Penisola. Inoltre, le notti ormai più lunghe determineranno la dissipazione del calore accumulato durante il giorno, favorendo anche le prime brume mattutine specie in pianura e nelle valli interne.

Ecco quindi l'alta pressione! Ve la mostriamo in tutta la sua interezza con la media degli scenari del modello americano valida per sabato 30 settembre:

Flusso atlantico alto di latitudine con l'alta pressione che tenderà a distendersi sull'Italia, dopo l'assorbimento della goccia fredda che ad inizio settimana potrebbe ancora disturbare il meridione. Con questa situazione il tempo sarà stabile praticamente ovunque.

Sul fronte termico, queste sono le temperature previste a 1500 metri per la medesima giornata, ovvero sabato 30 settembre:

Il caldo anche intenso si rifugerà tra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica, lambendo al massimo le due Isole Maggiori. Su tutte le altre regioni si prevede una condizione termica gradevole anche se con temperature superiori ai valori normali.

Quando cambierà questa situazione? I modelli odierni, come quelli di ieri, danno lo sblocco del tutto attorno ad i primi giorni di ottobre.

La terza mappa è la media degli scenari americana valida per martedi 3 ottobre:

Da questa mappa è evidente il ritiro dell'alta pressione e l'ingresso delle correnti perturbate atlantiche sull'Italia, a partire dalle regioni settentrionali; in altre parole, il tempo dovrebbe peggiorare al nord e poi al centro con delle piogge ed una graduale diminuzione delle temperature.

