METEO A 7 GIORNI: intensa ondata di caldo, poi l'estate proseguirà su toni più moderati

Una circolazione d'aria molto calda e stabile, torna ad occupare il bacino centrale ed orientale del Mediterraneo, dove troviamo già adesso valori termici molto elevati, con un quadro delle temperature che tra domani e sabato sarà votato ad un ulteriore rialzo soprattutto sulle regioni del sud. Si tratta delle conseguenze portate da un'onda mobile di alta pressione dalle chiare origini africane, sulle regioni meridionali tale circolazione si accompagna ad isoterme assai elevate, con valori previsti fino a 25°C alla quota di circa 1500 metri, si tratta di un valore molto elevato anche per la libera atmosfera. Il rialzo così deciso della temperatura che si sta verificando in queste ore, poggia radici nella presenza di una forte figura di bassa pressione sull'Europa occidentale, questa circolazione porta di riflesso ad un sollevamento delle fasce anticicloniche subtropicali sui settori centrali ed orientali d'Europa. Martedì 25 agosto il passaggio di aria più fresca in quota, porta allo sviluppo di temporali lungo la dorsale appenninica. Questa fase rappresenta il passaggio di consegne tra l'anticlone africano e quello delle Azzorre:

L'arrivo del fine settimana, segnerà un passaggio di consegne tra la circolazione molto calda africana, con una un po' meno calda in arrivo dall'oceano. Una perturbazione attraverserà l'Europa centrale, portando qualche marginale fenomeno di instabilità anche sulle regioni del nord Italia soprattutto tra sabato sera e domenica. All'inizio della prossima settimana il cambio di circolazione si manifesterà anche al centro ed al sud, qui principalmenge con l'arrivo di venti più freschi di Maestrale e qualche temporale limitato ai rilivi dell'Appennino. In seguito probabile ripresa dell'alta pressione con temperature più moderate. Previsione del modello americano GFS riferita a giovedì 27 agosto, nella quale osserviamo lo sviluppo di una nuova onda anticiclonica sull'europa occidentale ma anche la presenza di una circolazione d'aria più fresca ed instabile sull'Europa orientale, che potrebbe interessare marginalmente le regioni del Triveneto: