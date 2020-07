Meteo a 7 giorni: ci aspettano ancora alcune giornate di caldo intenso

Una vistosa figura di alta pressione governa il tempo del Mediterraneo, portando temperature elevate e condizioni prevalenti di tempo soleggiato. Tale anticiclone ci interesserà ancora per alcuni giorni, portando condizioni di stabilità pressoché assoluta sulle regioni del centro e del sud, dove per tutto il resto della settimana le condizioni atmosferiche sono previste soleggiate e gli annuvolamenti saranno alquanto rari. Qualche nube in più farà capolino sulle regioni del nord ma la probabilità di temporali sarà generalmente limitata ai rilievi montuosi delle Alpi. Le temperature più elevate portate da questa fase anticiclonica, sono previste ancora per domani, giovedì 30 e venerdì 31 luglio, con valori che riusciranno a raggiungere localmente la soglia dei +40°C. Analisi in quota del modello americano riferita all'ultimo giorno di luglio (venerdì 31):

Come anticipato, l'arrivo della prima settimana di agosto, terzo ed ultimo mese dell'estate meteorologica, porterà l'inizio di un declino anticiclonico che si manifesterà principalmente attraverso una diminuzione dei geopotenziali e delle temperature con effetti sul tempo delle regioni settentrionali, dove nel fine settimana ci aspettiamo qualche temporale in più sui rilievi, il passaggio "ufficiale" da condizioni di caldo secco a condizioni di caldo umido, con un profilo delle temperature meno vistoso ma un inevitabile rialzo dell'umidità relativa dell'aria. Stima delle temperature massime previste dal modello americano per domenica 2 agosto:

Addentrandoci nella prima settimana di agosto, l'evoluzione disegnata dai modelli si fa più confusa, tuttavia è ipotizzabile lo sviluppo di un corpo nuvoloso più organizzato sull'Europa centrale ed occidentale, con possibilità di coinvolgimento delle regioni settentrionali nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 agosto, con temporali più diffusi. L'anticiclone subtropicale dominerà ancora la scena sui settori meridionali del Mediterraneo, con tempo stabile e soleggiato al centro e soprattutto al sud. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 4:

Sintesi previsionale da giovedì 30 luglio a giovedì 6:

Giovedi 30 qualche annuvolamento lungo la fascia alpina ma con basso rischio di temporali. Soleggiato e molto caldo altrove. Estremi termici massimi fino a +40°C possibili nell'entroterra del centro e del sud.

Venerdi 31 soleggiato e caldo su tutte le regioni, qualche nube solo sulle Alpi. Temperature elevate nelle zone pianeggianti interne. Sabato primo agosto di tempo soleggiato e caldo. Qualche temporale sulle Alpi.

Domenica 2 ancora tempo in gran parte soleggiato, con qualche temporale solo sull'arco alpino. Lieve flessione termica al nord.

Lunedì 3 aumenta il rischio di temporali al nord, rimane soleggiato sugli altri settori. Ancora caldo ma con valori leggermente più bassi.

Martedì 4 con tempo più instabile al nord, nubi di passaggio al centro, soleggiato al sud. Temperature calde ma con valori più contenuti.

Mercoledi 5 e giovedì 6 con tempo nuovamente più soleggiato. Temperature estive.