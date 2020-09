Meteo a 7 giorni: altra fase di MALTEMPO in vista

L'autunno ha deciso che dovrà mostrarci ancora il suo volto instabile e capriccioso. Lo farà da giovedì 1 con una serie di impulsi che coinvolgeranno in primis il nord e le regioni centrali tirreniche, meno le centrali adriatiche e il meridione, che resteranno un po' ai margini della circolazione depressionaria, seppur interessati a tratti da qualche precipitazione.



Ciò che colpisce del periodo che ci aspetta è il nuovo sbalzo termico a cui andremo incontro: il richiamo di correnti meridionali che anticiperà il passaggio frontale intenso di sabato 3 ottobre spingerà aria molto calda in direzione del centro e soprattutto del sud, ove le temperature localmente (soprattutto grazie all'effetto favonico) raggiungeranno al suolo picchi superiori ai 30°C.



Piogge abbondanti invece colpiranno il nord, anche se c'è ancora qualche dubbio da sciogliere sul Piemonte occidentale, che ha bisogno di condizioni particolari ma anche rischiose per ricevere piogge copiose, e altri temporali marittimi importanti impegneranno Toscana, Lazio, Sardegna, per estendersi poi all'Umbria e in parte alla Campania.



La fase instabile, a tratti perturbata, durerà almeno sino a martedì 6 ottobre. A livello termico il nord dapprima rimarrà nell'ambito della media del periodo, poi vi scenderà nuovamente al di sotto, come mostra la mappa "spaghetti" relativa a Milano (molta pioggia e calo termico dai primi di ottobre):

Situazione non molto dissimile a Firenze, come si può notare dalla mappa spaghetti, dove addirittura si parte da un sotto media termico, ci si alza appena sopra, poi si piomba nuovamente al di sotto con fenomeni anche copiosi:

Al sud invece appare clamoroso lo sbalzo termico del fine settimana con temperature a 1500m sino a 20°C, comunque anch'esso seguito da un importante ridimensionamento dei valori e da qualche precipitazione:

SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 5 OTTOBRE:

mercoledì 30 settembre: la giornata migliore della settimana, salvo qualche addensamento lungo il Tirreno, specie tra Lazio e Campania, ma con fenomeni sporadici. Temperature massime in rialzo.



giovedì 1° ottobre: addensamenti sul nord-ovest, l'arco alpino con qualche pioggia o rovescio a ridosso della costa ligure e delle Prealpi, verso sera possibile formazione di temporali in viaggio dalla costa ligure verso la Lombardia, per il resto asciutto. Bel tempo al centro, salvo addensamenti sulla Toscana con locali piogge in Versilia, bello altrove, più caldo al centro e al sud.



venerdì 2 ottobre: maltempo su Liguria, est Lombardia, Triveneto, Emilia occidentale, asciutto sul resto del nord, rovesci di breve durata su Toscana, Umbria, Sardegna e Lazio, bello altrove, netto ulteriore rialzo termico al centro e al sud, in parte anche sul nord-est. Verso sera recrudescenza dei fenomeni anche su ovest Lombardia e Piemonte.



sabato 3 ottobre: maltempo anche intenso al nord e sulle centrali tirreniche, comprese Umbria e Sardegna con piogge e temporali, neve su ovest Alpi oltre i 1900-2000m. Al sud parzialmente nuvoloso con schiarite e clima caldo con punte di 33°C su Foggiano e Palermitano. In giornata migliora al nord-ovest ma clima fresco, temporali sulla Campania, nubifragi sulle Venezie.



domenica 4 ottobre: spiccata variabilità tra nord e centro con rovesci sparsi alternati a schiarite, al sud prevalenza di sole ma temperature in calo. Dalla sera nuovo peggioramento al nord-ovest.



lunedì 5 e martedì 6 ottobre: moderato maltempo tra nord, centro e Campania con momenti piovosi alternati a fase asciutti con schiarite. Martedì trasferimento del maltempo al sud, migliora al nord-ovest, venti in rotazione da Libeccio a Maestrale, temperature in calo, tranne al nord-ovest.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

