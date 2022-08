WEEK-END più FRESCO su tante regioni, occhio agli acquazzoni

Un nucleo fresco proveniente dall'est Europa raggiungerà l'Italia tra venerdì 12 e domenica 14, dando vita ad un importante peggioramento che avrà anche il compito di far scendere in modo marcato le temperature da nord a sud. Il caldo africano sarà così spazzato via, ma ancora non è chiaro per quanto tempo resterà alla larga dall'Italia.

Questa goccia fresca coinvolgerà dapprima il nord nel corso di venerdì dove porterà temporali diffusi, grandinate e temperature più basse, dopodiché toccherà al centro e al sud tra i giorni di sabato e domenica.

Il maltempo di venerdì e sabato lo abbiamo analizzato stamattina in questo articolo, pertanto ora ci concentreremo esclusivamente sul finale di settimana.

DOMENICA 14 - Il pre-Ferragosto si rivelerà ancora instabile sulle regioni del sud, specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove si alterneranno schiarite a grossi annuvolamenti ricchi di rovesci e temporali. L'instabilità sarà sparsa e intermittente, ma comunque in grado di rendere la giornata piuttosto grigia soprattutto al mattino. Gli ultimi piovaschi ci saranno nel pomeriggio, dopodiché avremo un netto rasserenamento dei cieli sotto la spinta di sostenuti venti di maestrale, i quali soffieranno su tutto il centro e il sud.

Al centro e al nord i cieli saranno in larga parte sereni o poco nuvolosi.

L'aria sarà nettamente più fresca. Potete notare le massime previste domenica inferiori ai 26-28°C su quasi tutto il sud ed il medio Adriatico. Un po' più caldo al nord dove si prevedono picchi di 32-33°C.