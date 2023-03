VenerdÃ¬ TURBOLENTO sull'Italia, tra ROVESCI, NEVICATE e VENTO FORTE!

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Europa nelle ore centrali di venerdi 10 marzo:

Una perturbazione leggermente più intraprendente riuscirà ad infilarsi velocemente sull'Italia. Diciamo subito a scanso di equivoci, che le regioni settentrionali staranno quasi sicuramente a guardare, a parte forse qualche pioggia sul nord-est. Troppo orientale l'ingresso e troppo occidentali le correnti per portare la pioggia laddove tanto serve. Rovesci e qualche temporale colpiranno invece le regioni centro-meridionali anche se sarà un passaggio molto rapido ed accompagnato da vento forte.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 10 marzo:

Lungo le regioni tirreniche e nelle aree interne avremo un rapido passaggio di rovesci anche talora intensi, accompagnati forse da qualche colpo di tuono. Tra il pomeriggio e la serata si attende comunque un'attenuazione dei fenomeni con le ultime piogge in fuga verso le regioni meridionali. Interessate poco le Isole e soprattutto il versante adriatico che si troverà sottovento al flusso portante occidentale, anche se qualche pioggia potrebbe passare.

Sulle pianure del nord, come anticipato, non avremo fenomeni a parte forse qualche rovescio sull'estremo nord-est. Meritano invece menzione le nevicate abbondanti che si avranno sull'alta Val d'Aosta e l'Ossola indicativamente sopra i 2000 metri, ma in via di attenuazione durante il giorno.

Protagonista assoluto della giornata di venerdi sarà il vento forte dai quadranti occidentali. La mappa mostra le raffiche più forti attorno alle ore centrali della giornata in parola:

Come vedete, si arriverà a 100km/h (forse anche di più) sulle vette alpine e sulle aree dell'alto e medio-Tirreno, segnatamente la zona delle Bocche di Bonifacio. 60-70km/h sulle restanti aree del centro-sud, specie in mare aperto e sui crinali appenninici. Mari ovviamente in condizioni proibitive.

