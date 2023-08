Veloce FRONTE instabile lunedÃ¬, ecco le regioni colpite

Le correnti fresche settentrionali stanno mantenendo ben alla larga il caldo africano, e difatti le temperature massime odierne lo dimostrano ampiamente! Rileviamo picchi fino a 30-31°C solo su poche aree da nord a sud, comunque in un contesto di aria secca, mentre su gran parte dello Stivale la colonnina di mercurio oscilla tra i 23 e i 28°C. Insomma sono temperature decisamente confortevoli, leggermente inferiori alle medie del periodo.

L'aria più fresca ci farà compagnia almeno fino a mercoledì, ma in un contesto abbastanza stabile, eccezion fatta per la giornata di lunedì 7 Agosto.

Un flusso fresco alle alte quote un po' più pronunciato, riuscirà a lambire il Nordest e le regioni adriatiche, dove causerà lo sviluppo di acquazzoni e temporali. In verità già stasera diversi temporali localmente intensi potranno coinvolgere il Triveneto, poi dalla notte il fronte instabile comincerà a muoversi verso sud.

Ci aspettiamo rovesci e temporali sparsi su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e molto localmente in Puglia. Si tratterà di fenomeni presenti perlopiù tra mattina e pomeriggio sul lato adriatico centro-settentrionale, mentre in Puglia saranno più probabili tra tardo pomeriggio e sera. Dalla tarda sera i fenomeni si dilegueranno in gran fretta.

Sul resto d'Italia il tempo sarà molto più stabile e soleggiato, ma con temperature pur sempre gradevoli. La notte tra lunedì e martedì sarà ancor più fresca delle precedenti, tanto che la colonnina di mercurio potrebbe scivolare fin sui 12°C nelle campagne della pianura Padana e nelle zone interne del centro.