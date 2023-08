Un VENERDI TEMPORALESCO (con fenomeni anche intensi), ma non per tutti

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia alle ore 14 di venerdi 4 agosto:

La saccatura entrerà in maniera decisa sulle regioni centro-settentrionali portando temporali anche intensi su molte regioni. La distribuzione dei fenomeni tuttavia non sarà uniforme; cerchiamo quindi di fornire informazioni circa l'ubicazione dei temporali più forti osservando la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, venerdi 4 agosto:

Partendo dal NORD, temporali anche intensi saranno possibili sul Piemonte orientale, la Lombardia, la Liguria centro-occidentale e il nord-est ad eccezione della Romagna. Sul resto del settentrione i fenomeni saranno meno probabili, ma non per questo esclusi a priori.

Al CENTRO la fascia più perturbata con temporali anche forti riguarderà la bassa Toscana, parte del Lazio, le Marche e il nord dell'Abruzzo. Piovaschi arriveranno in serata anche sulla Sardegna. Sul resto del centro fenomeni meno probabili, ma anche qui non escludibili a priori.

Al SUD il tempo sarà inizialmente buono ed anche caldo specie sulle regioni estreme. In serata arriveranno piovaschi sulla Campania e sulla Sicilia occidentale, invariato altrove.

