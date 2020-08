Un lungo braccio di ferro tra l'aria fresca oceanica e l'anticiclone

Nei prossimi giorni le circolazioni instabili oceaniche tenderanno a guadagnare spazio sull'Europa occidentale, dove sono previste condizioni atmosferiche più instabili e movimentate. Di pari passo i modelli pongono l'accento su un rinforzo ulteriore dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale, con un vigoroso contributo di aria calda africana che è pronta ad interessare nel corso della prossima settimana proprio i settori orientali del Mediterraneo. I modelli ipotizzano l'arrivo di una fase molto calda e stabile soprattutto per le regioni del centro e del sud. Questa situazione atmosferica poggia radici in quello che è il comportamento della cosiddetta "zona di convergenza intertropicale", la famigerata ICTZ che in questo periodo dell'anno sta presentando una vistosa anomalia negativa sull'Africa occidentale, ed una anomalia positiva sull'Africa centrale ed orientale. Ecco la situazione attuale a riguardo:

Questa situazione favorisce quindi una anomala espansione degli anticicloni subtropicali sull'Europa e sul Mediterraneo orientale, di pari passo favorisce anche lo sviluppo di circolazioni di bassa pressione sull'Europa occidentale, che riescono a conquistare più agevolmente le latitudini più basse, in corrispondenza della Spagna e del Portogallo.