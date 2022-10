Tutte le PIOGGE di martedi 11 e mercoledi 12 ottobre in Italia: quali regioni si bagneranno?

Una prima perturbazione sta transitando sulla nostra Penisola con temporali anche intensi che dalla Sicilia si stanno spostando verso il meridione peninsulare. Nella giornata di ieri, domenica 9 ottobre, il fronte medesimo ha dispensato preziose piogge al nord-ovest come era nelle attese, ma la strada per il risanamento idrico in questo settore è ancora molto lunga.

Tra martedi 11 e mercoledi 12 ottobre altre piogge faranno capolino sull'Italia, ma interesseranno soprattutto il meridione e le isole, molto meno le altre aree della Penisola.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 11 ottobre:

Residui temporali saranno possibili in mattinata sul Salento, ma tenderanno a spostarsi verso levante. Qualche piovasco di poco conto potrebbe attardarsi sulle Isole, sul medio Adriatico e le aree interne del centro, mentre al nord il tempo si prevede buono con rischio di nebbie in pianura di notte e al mattino. Temperature in generale aumento, specie al nord.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di mercoledi 12 ottobre:

Nuovi temporali in arrivo tra la Sardegna centro-meridionale e l'ovest della Sicilia. Qualche piovasco nelle aree interne del centro e sulle Alpi, per il resto nessun fenomeno. Temperature stabili.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località