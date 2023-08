Tra venerdi e sabato ultimo RUGGITO del CALDO, prima del CAMBIAMENTO

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia nella notte tra venerdi 25 e sabato 26 agosto:

Si vede molto bene, in alto a sinistra, l'impronta del guasto che prenderà avvio nell'arco del prossimo week-end sulle regioni settentrionali. Tuttavia l'alta pressione, seppure in attenuazione, sarà ancora in grado di dispensare un gran caldo sull'Italia nelle giornate di venerdi e sabato, con punte vicine o poco superiori a 40°.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di venerdi 25 agosto - si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo .

Quadro termico ancora da allarme rosso in Italia. Notiamo punte di 41° sull'Emilia Romagna e nelle aree interne poste tra Toscana e Lazio. Notate molti valori attorno a 38-39° a sancire l'ennesima giornata difficile per il caldo sulla nostra Penisola.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 16 della giornata di sabato 26 agosto:

Notiamo finalmente una piccola novità. Su parte del settore di nord-ovest agiranno i primi temporali (li vedremo in separata sede) con un primo calo termico e temperature sotto i 30°. Su tutte le altre regioni invece non interverranno novità degne di nota, con i 40° ancora a portata di mano sull'Emilia Romagna ed ancora nelle aree interne dell'Italia centrale.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località