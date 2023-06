Tra venerdi e sabato PASSAGGIO TEMPORALESCO sull'Italia!

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore 20 di venerdi 30 giugno:

In bella mostra il fronte perturbato che sarà appoggiato al settentrione nel pomeriggio-sera di venerdi 30 giugno. A seguire, nella giornata di sabato 1 luglio, la perturbazione si dirigerà verso il centro e parte del meridione e solo domenica 2 luglio avrà abbandonato completamente l'Italia.

Quali saranno gli effetti sull'Italia? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sulla Penisola nell'intera giornata di venerdi 30 giugno:

Temporali anche intensi su tutto il settentrione, ad eccezione forse dell'Emilia Romagna. Fenomeni più probabili su Alpi, Prealpi, alte pianure e Liguria. Temporali in arrivo in giornata anche sulla Toscana fino a lambire l'Umbria e il Lazio in serata. Sul resto d'Italia tempo soleggiato e abbastanza caldo specie al sud e sulla Sicilia; temperature invece in forte calo al nord.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 1 luglio:

La perturbazione si sposterà verso levante interessando Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e in tendenza la Campania e il Molise. Tempo in miglioramento invece al nord a parte residui fenomeni sui settori orientali, migliorerà anche sulla Toscana. Temperature in calo al centro e a sud, in aumento al nord.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tutti-i-temporali-di-mercoledi-e-giovedi-in-italia/97960/