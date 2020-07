TEMPORALI e aria PIU FRESCA la prossima settimana: le prospettive del modello EUROPEO

L'alta pressione presente sul Mediterraneo, potrebbe lasciare spazio ad una circolazione più instabile nella prima settimana di agosto. Viene infatti confermato soprattutto da parte del modello europeo, un graduale abbassamento di latitudine del flusso delle correnti occidentali associate allo sviluppo di una saccatura sull'Europa centro-occidentale (martedì 4, mercoledì 5). Ne potrebbe conseguire un cambiamento del tempo diretto alle regioni del nord Italia, dove le condizioni atmosferiche diventerebbero più instabili già a partire dal weekend e poi ancor più nel corso della prossima settimana.



Come nascerà la nuova perturbazione?





L'attività delle depressioni sull'Europa nord-occidentale resterà sostenuta per tutto il periodo preso in esame, nonostante il contributo africano presente sul Mediterraneo possa suggerire un cambio di circolazione, in realtà il tempo sull'Europa continuerà ad essere scandito dall'Atlantico, con le sue perturbazioni ed i suoi capricci. Nel contesto di una circolazione zonale che continuerà a funzionare discretamente, potrebbe quindi innestarsi una perturbazione nel tessuto anticiclonico, con effetti diretti alle regioni del nord. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 4:

Lo sviluppo di questa perturbazione legata al passaggio di un fronte freddo, sarebbe piuttosto veloce, tanto che mercoledì 5 agosto avrebbe già superato le regioni del nord, portandosi verso i settori orientali e la penisola Balcanica. Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 5: