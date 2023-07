Temporali? Ancora rischio fenomeni violenti e momentaneo calo delle temperature

Un flusso instabile e più fresco (perlopiù in quota) sta attraversando il nord Italia dove sta causando diversi forti temporali, localmente ricchi di grandine e forti raffiche di vento. Nelle scorse ore ne hanno pagato le conseguenze molti settori alpini e prealpini, specie in nottata, mentre da poche ore è in azione un altro forte temporale tra Liguria, bassa Lombardia ed Emilia.

Questi temporali si generano sulla linea di contrasto tra l'anticiclone sub-tropicale e i flussi freschi nord-atlantici, che proprio tra l'Europa centrale e il nord Italia trovano la più netta convergenza.

Questa instabilità sarà presente per almeno altre 24 ore sulle regioni del nord, dopodiché sarà totalmente inibita da una nuova espansione dell'anticiclone africano verso nord.

Ma dove pioverà? Seguendo le precipitazioni previste dai centri di calcolo nella giornata odierna, possiamo osservare una maggior concentrazione di fenomeni sul Triveneto. Difatti, tra pomeriggio e sera avremo altri acquazzoni e altri temporali su Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia, Veneto. In serata, inoltre, altri temporali potrebbero prender vita sul Nordovest. Si tratta di fenomeni isolati, ma localmente violenti e da non sottovalutare.

Inoltre questi temporali potrebbero persistere anche tra la notte e la mattina di venerdì tra Piemonte, zone interne della Liguria, Lombardia ed Emilia. Poi spazio all'anticiclone.

Grazie a questo passaggio più fresco e instabile avremo un calo momentaneo delle temperature su gran parte del nord. Le massime previste venerdì, infatti, non vanno oltre i 29-32°C. Discorso diverso sul resto d'Italia, dove troveremo temperature nettamente più alte.