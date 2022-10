SICCITA': situazione molto CRITICA al NORD-OVEST, ma non solo!

Il mese di ottobre che dovrebbe garantire un recupero idrico per tutti, è iniziato nel peggiore dei modi. Un'alta pressione della peggiore specie sta soggiogando il Mediterraneo, impedendo l'ingresso delle piovose perturbazioni che in questo periodo dovrebbero essere la regola. Questa situazione, seppure a fasi alterne, si sta ripetendo da oltre un anno ed alcune regioni stanno attraversando un periodo di siccità senza precedenti.

Tra agosto e settembre l'Italia ha avuto episodi piovosi che hanno causato più danni che benefici; le eventuali innaffiate sono state inoltre mal distribuite ed hanno premiato solo un manipolo di regioni a scapito di altre che hanno avuto solo le briciole.

La mappa mostra il grado di siccità presente in Italia aggiornato a ieri, mercoledi 5 ottobre:

La situazione è MOLTO CRITICA AL NORD-OVEST con un grado di siccità ESTREMA. Per comprendere meglio cosa stia capitando in questo angolo d'Italia, vi forniamo qualche dato: a Torino, dal 1 gennaio, sono caduti 215mm di pioggia; su alcune aree del basso Piemonte (ad esempio ad Acqui Terme), sempre dal 1 gennaio sono caduti 197mm di pioggia, un valore da deserto. La zona di Milano viaggia tra i 250 e i 350mm annui, mentre l'area di Genova tra i 300 ed i 400mm.

Come si nota dalla mappa, la situazione resta siccitosa su gran parte del settentrione dove la siccità si presenta GRAVE, ad eccezione di poche fortunate aree del nord-est che hanno avuto temporali.

...ma non è solo il nord-ovest ad accusare sete! Tra la costa marchigiana e abruzzese abbiamo una siccità GRAVE, così come sull'est della Sicilia e sulla Calabria ionica, dove la siccità risulta a tratti ESTREMA. Siccità MODERATA infine sulla Sardegna orientale e nel Salento.

Le previsioni per i prossimi giorni non sono ottimistiche per il settore di nord-ovest. Qualche breve pioggia potrebbe esserci tra domenica e lunedi, ma non risolverà assolutamente i problemi. Qualcosa di più consistente potrebbe arrivare al centro e al sud, anche se si tratterà di precipitazioni non ben distribuite.

