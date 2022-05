Settimana col dominio dell'anticiclone, ma è in arrivo una BREVE PAUSA per alcune regioni

L'anticiclone africano domina la scena italiana e lo fa in modo piuttosto marcato tanto da rivelarsi anomalo per il mese di maggio. Le temperature sono decisamente alte da nord a sud, in maniera particolare in pianura Padana dove si superano i 30°C.

Ci sono poche novità per il prosieguo di settimana: l'anticiclone sarà protagonista indiscusso su tutta Itaia, in particolare sulle regioni settentrionali dove registreremo temperature clamorose, addirittura di 8-10°C oltre le medie del periodo. Nel fine settimana, infatti, sarà possibile rilevare temperature fino a 35°C in Val Padana, valori già molto alti nel pieno dell'estate!

Per alcune regioni il caldo sarà leggermente più contenuto e addirittura potranno osservare una brevissima tregua dal caldo africano. Ci riferiamo a regioni come Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata: qui è in arrivo un nucleo d'aria più fresca dai Balcani che sarà responsabile, tra oggi e domani, di isolati temporali e rovesci anche piuttosto intensi. Le aree coinvolte dall'instabilità saranno prevalentemente quelle interne, quelle collinari e le coste ioniche.

Ma non è tutto: l'ingresso delle correnti più fresche avverrà tramite moderati venti di maestrale e tramontana che avranno il compito di portare un pizzico di refrigerio sulle regioni del basso Adriatico e del sud.

Di conseguenza le temperature scenderanno di diversi gradi rispetto al resto d'Italia, in modo più marcato in Abruzzo, Molise e Puglia.

Tra mercoledì e giovedì potremo registrare temperature fino a 29-30°C in pianura Padana e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre sulle coste adriatiche e al sud avremo temperature tra i 20 e 25°C.

La pausa sarà relativamente breve, considerando che da venerdì il caldo avvolgerà nuovamente tutta la penisola fino al termine della settimana!