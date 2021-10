Rischio MEDICANE per il sud Italia, sotto il ponte di Ognissanti arriva la pioggia anche al nord

Il sud Italia dovrà ancora fare i conti con nubi e piogge almeno fino a sabato 30. Su queste regioni infatti troviamo un campo di bassa pressione responsabile di una lunga deriva di tempo instabile che coinvolgerà in particolar modo Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. In particolare a cavallo tra venerdì 29 e sabato 30 ormai diverse soluzioni previsionali convergono verso un evento di forte maltempo provocato dallo sviluppo di una depressione con caratteristiche di tempesta tropicale. Vengono definiti "medicane" e sono poarticolari circolazioni che traggono linfa vitale sopra la superficie calda del mar Mediterraneo, toccando sui nostri bacini un periodo di massima frequenza proprio nei mesi autunnali, tra ottobre e novembre. Analisi del modello americano riferita a venerdì mattina, in cui si evince la presenza conclamata del medicane con perno nei pressi della Sicilia, dove si prevedono ancora forti piogge:

Questa circolazione depressionaria perderà di importanza soltanto a ridosso di domenica 31 ottobre ma il tempo sull'Italia non si ristabilirà. Sotto il ponte di Ognissanti è atteso lo sviluppo di un nuovo vortice depressionario sull'oceano Nord Atlantico. Quest'ultimo sarà alimentato da aria fredda polare marittima e potrebbe portare una nuova fase di instabilità per il nord ed i versanti tirrenici. A questo proposito alcune soluzioni previsionali ipotizzano lo sviluppo di un corpo nuvoloso organizzato che potrebbe coinvolgere l'Italia a cavallo tra domenica 31 e lunedì primo novembre. Analisi in quota del modello americano riferita al prossimo lunedì:







LUNGO TERMINE

Nei primi giorni di novembre potrebbe proseguire una fase di tempo instabile dominata dalle correnti oceaniche. Le perturbazioni che arriverebbero dai quadranti occidentali colpirebbero più frequentemente le regioni del nord e i versanti tirrenici, mentre al sud potrebbe esserci potrebbe aprirsi un periodo di tempo più asciutto.