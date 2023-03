Quanto FREDDO arriverà in Italia ad inizio settimana?

Anche per il freddo vale lo stesso discorso dei fenomeni (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-tra-domenica-e-luned-su-parte-d-italia-ecco-le-aree-coinvolte/96920/). I modelli negli ultimi due giorni hanno ridotto molto quella che sembrava essere una piccola ondata di freddo tardiva. E' rimasta solo una breve sfuriata indotta dalle correnti settentrionali che fuggiranno rapidamente verso l'Europa orientale, incalzate dal solito anticiclone sull'ovest Europa.

Il calo termico comunque ci sara, specie sui settori orientali, nelle aree interne e al nord.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per le prime ore del mattino di martedi 28 marzo:

Sul nord-est avremo isoterme attorno a -4°; mentre lungo il versante adriatico si oscillerà tra -1 e -3°. L'isoterma 0° a 1500 metri si posizionerà tra la Valpadana e le aree interne dell'Italia centrale, mentre più a sud e più ad ovest avremo valori positivi.

Infine, questo sarà il riscontro termico al suolo nella mattinata di martedì 28 marzo attorno alle ore 7:

Valori di poco sotto lo zero nelle vallate dell'Appennino, specie centro-settentrionale. Temperature minime attorno allo 0 con gelate "millimetriche" su alcune aree della Valpadana. Per il resto temperature in calo, ma senza riscontri termici clamorosi al suolo.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-tra-domenica-e-luned-su-parte-d-italia-ecco-le-aree-coinvolte/96920/