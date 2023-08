Quanto durerà l'alta pressione? Proviamo a dare una DATA di SCADENZA...

Ecco un mostro anticiclonico nuovo di zecca, pronto a monopolizzare il tempo per giorni e giorni, non solo in Italia, ma su buona parte dello scacchiere europeo - la mappa si riferisce alle ore centrali di domenica 3 settembre.

Il flusso atlantico verrà completamente annichilito e la depressione conseguente sarà costretta a fuggire a gambe elevate, rifugiandosi quasi intimorita tra la Penisola Iberica e il Marocco.

Non sarà facile uscire dalla morsa di questo anticiclone. Tuttavia, osservando i quadri ensamble del modello americano, emerge una data in cui qualcosa potrebbe cambiare, anche se non sappiamo ancora in che modo.

In questa sede analizzeremo gli "spaghetti" di tre città italiane tra nord, centro e meridione. Vi ricordiamo che GLI SPAGHETTI riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Fino al giorno 8 settembre non vi sarà nessun cambiamento, con l'alta pressione padrona assoluta. Successivamente si nota come i clusters delle precipitazioni tenderanno al rialzo, segno che l'anticiclone diverrà più VULNERABILE sia agli attacchi dall'Atlantico che dal nord Europa.

Il grafico riferito alla città di ROMA mostra in sostanza la stessa cosa:

Anche qui si nota l'alta pressione dominante fino al giorno 8 settembre. A seguire saranno possibili cambiamenti con un aumento delle precipitazioni sul finire della prima decade mensile.

Infine, il terzo grafico mostra l'andamento del tempo sulla città di BARI:

Alta pressione padrona assoluta del campo fino al giorno 6 settembre. A seguire potrebbero presentarsi infiltrazioni fresche, seguite forse da un cambiamento relativamente più incisivo sul finire della prima decade mensile.

