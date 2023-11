Quando avremo una PAUSA del MALTEMPO?

Non tutte le regioni sono coinvolte dalle ripetute fasi di maltempo che da circa 15 giorni interessano la nostra Penisola. La corrente portante è sempre la stessa, da ovest o sud-ovest; di conseguenza tutte le regioni sopravvento a tale flusso stanno avendo apporti pluviometrici da capogiro. Vi sono però zone che si trovano sottovento e non hanno beneficiato di nessuna precipitazione, come ad esempio il versante adriatico, alcune aree del meridione e la Sardegna orientale.

Volgendo lo sguardo ai prossimi giorni, il tempo si manterrà instabile sull'Italia fino al week-end (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/fine-settimana-di-nuovo-sotto-torchio-dal-maltempo-ecco-le-aree-pi-a-rischio/99111/) . A seguire l'alta pressione delle Azzorre portrebbe allungarsi sull'Italia attorno alla metà della settimana prossima, concedendo un generale miglioramento della situazione da nord a sud.

La prima mappa mostra lo scenario estrapolato dal modello americano per le prime ore di mercoledi 8 novembre:

La seconda mappa mostra invece lo scenario estrapolato per il medesimo giorno, ma secondo il modello europeo:

Notiamo che le mappe risultano quasi sovrapponibili, con l'alta pressione delle Azzorre che si distenderà sulla nostra Penisola, assicurando una pausa del maltempo in un contesto termico molto mite. Lo scenario di previsione è quindi giudicato credibile.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località