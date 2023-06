Prossima settimana: il CALDO aumenta, i temporali saranno notevoli!

Anche Luglio pare voglia confermarsi un mese dinamico e imprevedibile, sia per quel che riguarda l'intensità del caldo e sia per l'arrivo di correnti fresche e instabili. L'avvio di Luglio, infatti, si rivelerà ancora parecchio turbolento a seguito della persistenza di flussi freschi in alta quota, pronti ad attraversare tutto il nord Italia e a sprazzi anche le regioni centrali!

Insomma come se non bastasse l'attuale perturbazione, che sta causando temporali e rovesci molto forti sul nord e il centro Italia, la prossima settimana avremo ancora tempo spesso instabile e temporalesco.

Parlando in termini pratici, vi mostriamo le piogge previste nel corso di martedì 4 Luglio. È evidente come il nord Italia sarà l'obiettivo prediletto dell'instabilità temporalesca, perlopiù tra tardo pomeriggio e sera. Accumuli di pioggia sostanziosi (in arancione) sul Trentino alto Adige e Veneto: qui potrebbero scendere anche oltre 50-60 mm di pioggia). Man mano che ci si sposta verso sud le precipitazioni si riducono fino a scomparire. Tutto merito dell'alta pressione che, nel frattempo porterà il caldo ad un gradino superiore ma pur sempre senza grandi eccessi.

Tra il pomeriggio di mercoledì 5 e quello di giovedì 6 Luglio avremo ancora a che fare con rovesci e temporali. Il nord resterà l'obiettivo principale, ma questa volta anche le zone interne di Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise potrebbero ricevere la visita degli insidiosi temporali pomeridiani. Più stabile al sud e le isole maggiori, dove le temperature massime sfioreranno i 31-32°C.