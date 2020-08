Pronto un nuovo anticiclone a partire da mercoledì prossimo ma non per tutti

A seguito dell'offensiva instabile che si consumerà tra domenica e lunedì sulle regioni del nord e su parte del centro, l'anticiclone richiuderà velocemente lo strappo, riconquistando in pochi giorni il terreno perduto. Come è normale che sia, l'estate avrà ancora modo di riprendersi ed in pochi giorni torneremo a sperimentare un quadro generale delle temperature su valori caldi ed estivi.

Con questa premessa, ci aspettiamo un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche al nord già a partire da martedì, in successiva estensione al centro ed al sud entro il prossimo fine settimana. A partire da mercoledì il quadro termico generale sarà quindi votato ad un nuovo rialzo, con il veloce ripristino di una condizione atmosferica estiva.

I modelli di previsione mettono in luce un quadro generale delle temperature leggermente meno elevato rispetto a quello ci stiamo sperimentando in questi giorni.

Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 7 agosto, distinguiamo chiaramente un forte anticiclone con la caratteristica forma ad omega, garanzia di tempo soleggiato e rialzo termico soprattutto per l'Europa centrale ed occidentale, nonchè le regioni del nord. Questa analisi mostra anche la presenza di una circolazione ciclonica in quota ubicata in sede balcanica, con prolungamento delle condizioni di instabilità sulle regioni del sud, dove le temperature sarebbero più clementi: