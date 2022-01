Primi giorni di FEBBRAIO sotto la NEVE su diverse regioni? Quanto c'è di vero...

La nevicata avvenuta a Myconos, in Grecia, nella giornata di ieri (fonte ANSA):

L'Italia potrebbe sperimentare un episodio simile all'inizio di febbraio? Alcune mappe, nei loro scenari ufficiali, mostrano un'intensa ondata di freddo diretta questa volta verso il nostro Paese, ma i dubbi da sciogliere sono ancora molti.

Iniziamo con lo scenario ufficiale del modello americano valido per martedi 1 febbraio:

Crediamo che la mappa non meriti molti commenti. Osservate il groviglio di isobare che avvolgerà la nostra Penisola con geopotenziali bassissimi. Se questa mappa fosse reale si avrebbero bufere di neve anche a bassissima quota su quasi tutto il centro-sud, specie in Adriatico e sull'Appennino. Proprio sull'Appennino centro-meridionale gli accumuli sarebbero consistenti. Al nord arriverebbe la neve solo su alcune aree dell'Emilia Romagna, ma farebbe un gran freddo con clima anche ventoso a rimuovere l'aria stagnante presente in pianura da settimane.

Quanto è probabile questa previsione? Per rispondere a questa domanda, esaminiamo la media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno, ovvero per martedi 1 febbraio:

Rispetto allo scenario ufficiale, la media contempla un'alta pressione più invadente. In Italia arriverebbe del freddo, ma non con la "cattiveria" messa in campo questa mattina dal run ufficiale. Anche le nevicate sarebbero molto più modeste e relegate all'Appennino centro-meridionale a quote relativamente basse.

Uscendo dalla galassia americana, notiamo inoltre che anche il modello europeo questa mattina - e per il medesimo giorno - risulta pressochè allineato con la media degli scenari americana.

Solo il medio Adriatico e il meridione verrebbero interessati da eventuali fenomeni nevosi anche a bassa quota, mentre il resto d'Italia avrebbe solo un freddo moderato e un po' di vento.

RIASSUMENDO: lo scenario ufficiale del modello americano imbastito questa mattina è palesemente esagerato. E' assai probabile che con le prossime emissioni, la discesa fredda venga edulcorata alla stregua della media e del modello europeo. Vedremo...

