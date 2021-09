Primi di ottobre con importante passaggio perturbato

La stagione autunnale arriverà ben presto a mostrare il proprio lato più turbolento. Le giornate si stanno accorciando velocemente e mentre le alte latitudini si raffreddano, le depressioni extratropicali acquistano in forza ed estensione. Nei prossimi giorni una importante circolazione di bassa pressione si svilupperà sull'oceano Atlantico settentrionale, portando la vera prima ondata di maltempo di carattere autunnale su paesi come Regno Unito, Francia e Mitteleurope. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì primo ottobre, in cui viene inquadrato lo sviluppo di questa figura ciclonica con perno sull'oceano Atlantico settentrionale:

I modelli di questa sera segnano la via sull'evoluzione successiva, inquadrando lo sviluppo di una importante saccatura che tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre collocherà il proprio asse sull'ovest Europa. Inutile dire che con questo tipo di circolazione lo stivale italiano verrebbe a trovarsi lungo il lato ascendente della stessa, sperimentando una intensificazione del flusso delle correnti meridionali.



Le regioni del nord dovrebbero presto fare i conti con una situazione di maltempo caratterizzata da piogge abbondanti, le regioni del sud invece andrebbero in contro ad un nuovo rialzo della temperatura. Piogge e temporali in prospettiva colpirebbero anche le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Analisi in quota del modello europeo riferita a domenica 3 ottobre:

Le probabilità di successo di questa previsione appaiono complessivamente in aumento, sebbene debbano ancora essere stabiliti alcuni dettagli.