Previsioni SICCITA': situazione MOLTO GRAVE su gran parte dell'Europa

Su gran parte d'Europa non piove e seguiterà a non piovere per almeno altri 10 giorni. La scomparsa quasi totale del flusso perturbato atlantico sta mettendo a dura prova i serbatoi idrici di quasi tutto il nostro Continente. Si salvano dalla morsa della grande sete solo poche nazioni fortunate, ma nel complesso la situazione idrica a livello europeo è molto grave.

Per dare un'idea di quanto sia pesante la carenza idrica sul nostro Continente, vi mostriamo la mappa che ritrae il grado di siccità presente in Europa nella giornata odierna, ovvero venerdi 18 marzo.

Consiglamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo .

Dove vedete i colori che virano verso il rosso, il grado di siccità risulta compreso tra ECCEZIONALE ed ESTREMO, come mostra la scala in basso a destra.

Come vedete, tutta l'Europa centro-orientale, oltre ovviamente a gran parte d'Italia (nord e regioni tirreniche) stanno aspettando la pioggia come se fosse manna dal cielo. Ricordiamo che in alcune aree del nord-ovest italiano, nella giornata di ieri è scoccato il centesimo giorno senza una goccia d'acqua, in un perdiodo che invece dovrebbe portarne parecchia, anche sotto forma di neve in montagna..

Cosa si prevede per il prossimo futuro? Purtroppo per i prossimi 10 giorni la situazione non è destinata a migliorare, anzi, tenderà ad aggravarsi ulteriormente, dato che l'alta pressione non avrà ancora intenzione di far passare le perturbazioni atlantiche cariche di preziosa pioggia.

Questa è la previsione del grado di siccità che avremo in Europa nella giornata di sabato 26 marzo:

La situazione potrebbe aggravarsi anche in Francia e sulle Isole Britanniche. Sul resto d'Europa la siccità sarà da ALLARME ROSSO, soprattutto sull'Europa centro-orientale, il nord Italia e le regioni tirreniche.

Ampliando lo sguardo all'intero pianeta, in nessun luogo della terra si sta consumando uno scempio simile . Vi sono indubbiamente aree dove la pioggia è carente, ma non ai nostri livelli e questo è un segnale inquietante.

Si spera che aprile e maggio sappiano fare il proprio dovere, in vista dell'estate che mai fallisce in fatto di caldo e di secchezza, specie in Italia. Se non dovesse piovere nemmeno nei restanti due mesi primaverili, ci dovremo preparare a limitazioni serie dell'uso dell'acqua potabile in estate nelle aree dove la siccità si presenta estrema già ora.

