Previsioni meteo: ondata di caldo con picchi di 40° per molti giorni e su molte regioni, ecco le zone più colpite

E' ormai certa una nuova offensiva dell'anticiclone africano sulla nostra penisola, l'ennesima di questa estate. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici mostrano infatti una rimonta dell'alta pressione sub-tropicale a partire da questo week end e soprattutto nel corso della prossima settimana. Inoltre, sempre dall'analisi dei modelli, si evince come questa nuova ondata di caldo, oltre ad essere intensa, possa durare a lungo, in particolare sul centro-sud.

L'anticiclone africano si intensificherà soprattutto dalla giornata di Domenica, quando giungeranno isoterme di 23-25 gradi ad 850 hPa (circa 1500 metri di quota) sul centro-sud. Dunque le temperature al suolo cresceranno sensibilmente, raggiungendo in maniera diffusa i 33-35 gradi, ma bisognerà attendersi valori anche sui 38-40 gradi (e localmente superiori) sulle due Isole Maggiori e sulle zone interne del centro-sud peninsulare. Il caldo sarà intenso anche al Nord, con qualche grado in meno ma con afa in Pianura Padana.

Tuttavia il Nord Italia sarà interessato da correnti atlantiche che causeranno soprattutto dal pomeriggio di Domenica rovesci e temporali sparsi, specialmente sul nord-ovest e sui settori alpini e prealpini. Questa instabilità si accentuerà poi nei primi giorni della settimana, comportando fenomeni intensi e grandinate a tratti anche in Pianura Padana sulle zone a nord del fiume Po, insieme ad un calo delle temperature.

Al Centro-Sud invece, l'anticiclone sub-tropicale proseguirà incontrastato il suo dominio, determinando come suddetto una lunga ondata di calore che dovrebbe persistere almeno per l'intera settimana. E' probabile addirittura un'ulteriore intensificazione del caldo nel prossimo week end e verso l'inizio della settimana successiva (primi giorni di Agosto).

Sole e temperature molto elevate interesseranno tutte le regioni centro-meridionali, con valori massimi diurni che si attesteranno all'incirca sui 32-36 gradi al Centro e sui 34-40 gradi al Sud, con punte anche di 42-43 gradi nelle zone interne e laddove si attiveranno venti secchi di caduta. Con il passare dei giorni si farà sentire sempre di più anche l'afa, con valori di umidità elevati soprattutto lungo le zone costiere. E le temperature minime faranno fatica a scendere in molte località al di sotto dei 25-26 gradi.

Insomma, una settimana bollente che sicuramente causerà disagio fisico per le temperature elevate e gli alti tassi di umidità, specialmente nelle persone anziane e più vulnerabili, come si evince dalle nostre mappe del DISAGIO DA CALDO.