Ponte Ognissanti: si parte col bel tempo, poi arrivano sorprese?

L'anticiclone sub-tropicale continua ad avvolgere il Mediterraneo centro-occidentale e in questa seconda metà di settimana proverà ad accelerare ulteriormente sulle regioni del centro e del nord, includendo anche la Sardegna.

Il week-end in arrivo si rivelerà molto mite e a tratti caldo su tutta la pianura Padana e la Sardegna, tanto che potremo sfiorare i 27-28°C come se ci trovassimo a giugno! Insomma non sono proprio belle notizie per la fine di ottobre, quando fresco e piogge dovrebbero farla da padrone.

Tra domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre (giorno in cui si celebrerà la festa di Ognissanti) arriverà l'immancabile ponte, spesso sfruttato dagli italiani per godersi qualche giornata di relax in campagna o, perchè no, anche in località di mare.

Ebbene quest'anno avremo le condizioni ideali per trascorrere gite fuori porta, che sia in campagna, in montagna o addirittura al mare. Le temperature si manterranno al di sopra delle medie del periodo per tutto il periodo preso in considerazione. Volendo essere più precisi, sarà la giornata di domenica 30 ottobre quella più stabile, soleggiata e molto mite: le temperature massime potranno sfiorare i 27°C al nord e in Sardegna, i 21-24°C sul resto d'Italia.

Nei due giorni successivi avremo un graduale aumento della nuvolosità al nord, ed è proprio qui la novità: nel corso di martedì 1 novembre l'anticiclone inizierà molto lentamente a perdere consistenza al nordovest, favorendo l'ingresso di infiltrazioni umide atlantiche che apporterebbero nubi via via sempre più minacciose, che potrebbero dal luogo a qualche pioggia.

Niente pioggia per il resto d'Italia, solo un po' di nubi basse sul lato tirrenico e qualche banco di nebbia tra notte e mattino. Insomma per quasi tutta Italia avremo condizioni di bel tempo per tutto l'arco del ponte.