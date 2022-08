Più ALTA PRESSIONE nel prosieguo di agosto, ma come saranno le TEMPERATURE?

Le temperature scendono ora dopo ora su buona parte d'Italia grazie ad una vasta perturbazione atlantica, responsabile di fenomeni piuttosto intensi nelle ultime 24 ore al nord e al centro. Le ultime note di grande caldo al sud stanno pian piano scemando e si prepara un deciso ricambio d'aria.

Da sabato le temperature torneranno nelle medie del periodo su tutta Italia ed entro lunedì scenderanno addirittura al di sotto di esse di almeno 2-3°C. La causa di questa decisa rinfrescata, che culminerà tra domenica e lunedì, sarà l'ingresso di aria fresca dal centro-nord Europa che sarà anche responsabile di rovesci e temporali sparsi al centro e al sud.

Successivamente, quindi dal 23 agosto fino al termine del mese, potrebbe aprirsi una fase più stabile grazie al rinforzo dell'anticiclone soprattutto al nord e al centro.

Il grande caldo, tuttavia, non dovrebbe farsi vivo nel Mediterraneo centrale, esattamente in linea con quanto previsto nei giorni scorsi. Le temperature in alta quota (circa 1500 metri) potrebbero mantenersi tra i 16 e i 18°C, grossomodo non molto distanti dalle temperature tipiche del periodo.

Le temperature saliranno gradualmente fino a riportarsi sopra le medie del periodo soprattutto al nord, ma senza eccessi eccezionali. Al momento, infatti, è prevista un'anomalia di temperatura di circa 2-3°C sopra le medie al nord, e appena 1-2°C oltre le medie al sud.

In conclusione: avremo spesso condizioni di stabilità con qualche temporale relegato a monti e colline, mentre le temperature massime si porteranno fin sui 31-33°C al nord e lato tirrenico e non oltre i 27-30°C sul lato adriatico. Le notti saranno senza dubbio più fresche e gradevoli da nord a sud.