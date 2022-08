Pessime meteo-novità per il DOPO FERRAGOSTO...

Gli scenari previsionali per i giorni successivi a Ferragosto sono piuttosto ballerini e quindi ricchi di incertezze per via della difficile lettura dell'intensità della corrente a getto nord Atlantica.

Le difficoltà maggiori, infatti, risiedono nella lettura di quel che sarebbe l'ennesimo sprofondamento dell'aria fresca nord Atlantica sull'Atlantico orientale a ridosso delle coste europee: tale scenario innescherebbe, per l'ennesima volta, una rimonta calda sub-tropicale all'interno del Mediterraneo.

Fino a due giorni fa si ipotizzava una maggior tranquillità alle latitudini sub-tropicali, senza grandi scambi meridiani tra l'aria calda africana e quella fresca nord-Atlantica. In questo contesto il tempo si sarebbe rivelato ancora instabile su tante nostre regioni, specie al nord e al centro, col gran caldo lontano dall'Italia.

Negli ultimissimi aggiornamenti questo scenario ha perso consensi a favore di un nuovo, ennesimo, ritorno dell'anticiclone africano.

A favore di questo nuovo ritorno dell'alta pressione troviamo entrambe le medie degli scenari dei principali modelli (GFS e ECMWF). In particolare si prospetta un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano quantomeno al centro e al sud, mentre il nord potrebbe ritrovarsi al margine e sotto effetto di infiltrazioni instabili atlantiche.

Le temperature, in tal contesto, tornerebbero a salire fino a riportarsi oltre le medie del periodo su gran parte della penisola.